Германия готова к эмбарго на российскую нефть – вице-канцлер

Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России.

Об этом сообщил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.

"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предварительных переговорах... Переходный срок достаточно длинный с тем, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии", – сказал Хабек.

По его словам, некоторые проблемы при этом возможны. Самая очевидная из них – крупный нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Шведте у границы с Польшей, получающий нефть по нефтепроводу "Дружба".

Никаких стимулов менять ресурсную базу у предприятия нет, а поэтому решение о его судьбе будет политическим. Скорее всего, НПЗ перейдет под контроль государства.

"Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствия проблем, в первую очередь на региональном уровне", – уточнил министр.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у правительства есть все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.