Германия готова к эмбарго на российскую нефть – вице-канцлер
Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России.
Об этом сообщил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.
"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предварительных переговорах... Переходный срок достаточно длинный с тем, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии", – сказал Хабек.
По его словам, некоторые проблемы при этом возможны. Самая очевидная из них – крупный нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Шведте у границы с Польшей, получающий нефть по нефтепроводу "Дружба".
Никаких стимулов менять ресурсную базу у предприятия нет, а поэтому решение о его судьбе будет политическим. Скорее всего, НПЗ перейдет под контроль государства.
"Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствия проблем, в первую очередь на региональном уровне", – уточнил министр.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у правительства есть все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"