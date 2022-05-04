Великобритания отрезала РФ от своих консалтинговых компаний и аудиторов

Британия в рамках нового санкционного пакета запретила своим компаниям оказывать услуги российским клиентам, в частности, в части консалтинга, аудита и PR.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Новые меры означают, что российские компании больше не смогут получать услуги от британских бухгалтерских, управленческих консультаций и PR-услуг, на которые приходится 10% российского импорта в этих секторах.

"Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на Путина", - заявили в Британии.

Кроме того, после публикации Британией расследования о тактике кремлевской фабрики троллей, министр иностранных дел также объявил о санкциях на 63 новых физических и юридических лиц, прежде всего, против основных медиа-организаций. Их активы будут заморожены, а въезд в Британию – запрещен.

Вместе с тем, сообщили в британском правительстве, вступил в силу новый закон, предусматривающий блокирование двух основных кремлевских источников дезинформации – RT и Sputnik. Это означает, что соответствующие компании должны заблокировать контент этих СМИ в их социальных сетях, сайтах и приложениях.