Индия неожиданно повысила ключевую ставку

Резервный банк Индии по итогам внепланового заседания неожиданно увеличил ключевую процентную ставку на фоне повышенной инфляции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ставка прямого РЕПО повышена на 40 базисных пунктов, с 4% до 4,4%. Также ЦБ поднял норму обязательного резервирования для коммерческих банков на 50 б.п., до 4,5%.

В марте потребительские цены в Индии выросли на 6,95% в годовом выражении. ЦБ таргетирует инфляцию в диапазоне от 2% до 6%.

В прошлом месяце ЦБ Индии ухудшил прогноз роста экономики страны на текущий финансовый год, начавшийся в апреле, до 7,2% с ранее ожидавшихся 7,8%. При этом прогноз инфляции был повышен до 5,7% с 4,5%.