Производство пива "Черниговское" перенесли в Бельгию

Компания AB InBev перенесла производство пива марки "Черниговское" в город Лювен, Фландрия, из-за российской агрессии.

Об этом пишет The Brussels Times.

"Бельгийский пивной гигант AB InBev вскоре представит популярное украинское пиво "Черниговское" на бельгийском рынке. Все доходы от продаж этого пива будут направлены на благотворительность. Предприятия этой компании в Украине закрыты в результате российского вторжения. Так что эта международная компания алкогольных напитков перемещает производство в город Лювен, Фландрия", - говорится в сообщении.

Пиво "Черниговское" появится в бельгийских супермаркетах, барах и ресторанах уже в середине мая. Эту марку пива уже можно найти на полках магазинов в Великобритании.

За счет продаж "Черниговского" компания намерена перечислить украинским гуманитарным организациям не менее 5 миллионов евро.

Инициатива о перемещении производства принадлежит украинскому руководству компании, вынужденному временно уехать из Украины, спасаясь от российских обстрелов и бомбардировок.

Пиво будет производиться в банках, на которых будет изображено сердце в цвете флага Украины и надпись "Каждый может помочь в гуманитарных усилиях для Украины".