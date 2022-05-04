Авдеевский коксохим консервируют после вражеских обстрелов, часть специалистов работает дальше

Авдеевский коксохимический завод находится в процессе консервации после обстрелов россиянами, там продолжают работать люди, обеспечивающие хранение промышленных мощностей.

Об этом сообщила пресс-служба Метинвеста, материнской компании АКХЗ.

Число персонала минимизировано и по возможности переведено на дистанционную форму еще с начала марта, однако продолжают работать специалисты, обеспечивающие хранение промышленных мощностей завода.

В Метинвесте сообщили, что большинство из них оказались 3 мая под вражеским обстрелом после рабочей смены.

"Атака кафиров была быстрая и прицельная. Специалисты предприятия даже не успели вернуться на завод в бомбоубежища, которые сегодня стали укрытием для сотрудников и жителей Авдеевки", – сообщила компания.

Сейчас на заводе действуют семь хранилищ, способных разместить 2,5 тысяч человек. Укрытия снабжены генераторами, медикаментами, питьевой водой и продуктами питания – Метинвест говорит, что объем достаточно для длительного пребывания.

Компания заявила, что готова вывозить всех сотрудников и членов их семей, желающих уехать.

Масштабные обстрелы Авдеевки не утихают уже несколько недель. В городе нет воды, периодически из-за боевых действий пропадает свет и газ.

Напоминаем:

По меньшей мере, 10 погибших и 20 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Компания "Метинвест" отметила, что обстрел российскими войсками произошел в 17:20. Был обстрелян автобус с рабочими Авдеевского коксохимического завода.