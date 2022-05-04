Клиенты VARUS могут приобрести социальные корзины для поддержки украинцев на востоке

Компания Visa, сеть VARUS и Министерство социальной политики запустили гуманитарный проект "Это Вам от чистого сердца", направленный на обеспечение продуктовыми корзинами социально уязвимых слоев населения во время войны.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Все желающие оказать благотворительную помощь могут на сайте проекта выбрать один из двух типов уже сформированых социальных корзин: стоимостью 250 грн, в которую входят продукты, или 500 грн, в которую кроме продуктов входит гигиеническая продукция.

После этого нужно определиться с городом назначения, куда будут доставлены корзины (в настоящее время уже доступны Днепр, Каменское, Кривой Рог, Никополь, Павлоград, Марганец, Запорожье и Киев) и произвести онлайн-оплату.

При оплате картой Visa компания удваивает помощь. Условия удвоения действуют независимо от количества приобретенных корзин.

Компания VARUS обеспечивает комплектацию, сбор и отгрузку корзин. Рабочие социальных служб осуществляют непосредственную доставку получателям. В первую очередь, помощь будет предоставляться временно переселенным украинцам, жителям домов престарелых и детским интернатам, многодетным семьям, и тому подобное.

Все, кто поддержит социальную инициативу, будут получать ежемесячный фотоотчет о результатах работы проекта на указанную при оплате электронную почту.

Экономическая правда