Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

На первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Банк будет выпускать карты "Простир" как обычные карты для выплат.

"Пользоваться картами "Простир" от ПриватБанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине", – говорится в сообщении.

"Простир" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком.

Экономическая правда