Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
На первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Банк будет выпускать карты "Простир" как обычные карты для выплат.
"Пользоваться картами "Простир" от ПриватБанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине", – говорится в сообщении.
"Простир" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком.
Экономическая правда
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