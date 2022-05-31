Все разделы
Укр / Рус

На время военного положения руководителей госкомпаний и членов набсоветов будут назначать без конкурса

Вторник, 31 мая 2022, 18:00 - Алексей Павлыш

На период военного состояния конкурсный отбор руководителей, председателей исполнительных органов и членов наблюдательных советов компаний государственного сектора экономики не будет проводиться.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

При этом назначение на должность руководителей, председателей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и стоимость активов которых превышает 200 млн грн, и особенно важных для экономики предприятий осуществляется субъектом управления после согласования кандидатур соответствующих лиц КМУ без проведения конкурсного отбора.

На срок, не превышающий срок действия военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Кабмин компании война
Материалы по теме
В правительстве предлагают прикрыть нулевое растаможивание авто 30 мая 2022, 15:55
Правительство разрешило Укрзализныци покупать нефтепродукты за границей 27 мая 2022, 17:16
Кабмин создал комиссию для аудита нанесенного Россией ущерба 27 мая 2022, 16:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте