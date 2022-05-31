Минэкономики зафиксировало рекордный спрос на кредиты 5-7-9%

С мая со стороны бизнеса существует рекордный запрос на льготное кредитование по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", что свидетельствует о стремлении предпринимателей как можно быстрее возобновить деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (51,8%), торговли и производства (22,6%), промышленной переработки (14%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и г. Киев.

С начала действия программы предпринимателям уже выдано 42 476 кредитов на общую сумму 117,9 млрд грн. Среди них: антикризисных кредитов – 58,5 млрд грн, на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 26,4 млрд грн, на инвестиционные цели – 10,3 млрд грн, на антивоенные цели – 5,6 млрд грн. Кроме того, более 17 млрд грн кредитных средств получили аграрии в поддержку своей деятельности.

На сегодняшний день участие в программе принимают 42 банка, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (17,6 тыс), Ощадбанк (5,3 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (3,9 тыс).

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц с гарантией от правительства на уровне 80%.

Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что дает им возможность вовремя рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.

Экономическая правда