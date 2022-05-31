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Киевстар продлил бесплатный роуминг в ЕС

Вторник, 31 мая 2022, 13:30 - Cергей Мельник

Телеком-оператор "Киевстар" продлил для абонентов услугу бесплатного роуминга в 16 странах Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

"Третий месяц подряд выехавшие в некоторые страны Европейского сообщества абоненты Киевстар могут пользоваться услугами мобильной связи без каких-либо доплат, по таким же тарифам как в Украине", – говорится в сообщении.

В частности, звонить родным и друзьям в Украину, принимать звонки от них, или звонить на номера страны пребывания, пользоваться интернетом в своем тарифе и другими услугами. Все, что для этого нужно – уплатить стоимость своего тарифа, которая обычно значительно меньше стоимости местных операторов", – добавили в пресс-службе.

С полным списком стран и условиями можно ознакомиться по ссылке. По данным компании, в настоящее время за границей находится более 2 млн абонентов.

Экономическая правда

Киевстар ЕС тарифы
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