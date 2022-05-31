Украинцы могут отправить автомобили из Киева в Ужгород по железной дороге

Укрзализныця запустила новое направление курсирования автомобилевозов, поэтому теперь по железной дороге можно отправить автомобиль из Киева в Ужгород и в обратном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Делать это можно на поезде №29/30 Киев — Ужгород. Стоимость перевозки — около 1400 грн за тонну веса. Оформить перевозку автомобиля можно в кассах вокзалов.

Всего за время полномасштабной войны вагонами-автомобилевозами Укрзалізниця уже перевезла 1863 автомобилей.

Кроме того, отметили в УЗ, вагоны-автомобилевозы курсируют на маршрутах Киев – Львов – Киев, Днепр – Львов – Днепр, Харьков – Львов – Харьков и Львов – Одесса – Львов.