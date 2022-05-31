ПриватБанк запустил сервис пополнения карт на кассах торговых точек

Государственный ПриватБанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек.

Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь банка.

Сервис "Пополнение на кассе" позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания и отделениях банка, но вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек.

"Через новый сервис ПриватБанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 грн. Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карта", - говорится в сообщении.

Комиссия за такую ​​услугу – 0,5% от суммы пополнения.

Пилотный проект сервиса "Пополнение на кассе" работает на кассах магазинов сети "Сім23" во Львове, Тернополе, Луцке, Франковске, Ровно и других городах страны. Вскоре такой удобный сервис появится и в других торговых сетях, говорят в банке.

Экономическая правда