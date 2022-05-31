Как будет работать банковская система на Троицу – объяснение НБУ

В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Поэтому понедельник, 13 июня (следующий день после Троицы) является рабочим днем.

Об этом сообщили в НБУ.

"Итак, праздничный день 12 июня (Троица), приходящийся на воскресенье, не переносится.

Соответственно, понедельник, 13 июня 2022 года, является рабочим днем, в частности для банковской системы", - говорится в разъяснении.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 11 по 13 июня 2022 года включительно с датой банковского дня 13 июня 2022 года.

Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время, напомнили в Нацбанке.

Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Экономическая правда