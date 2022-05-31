Нефтяное эмбарго за исключением может лишить РФ миллиардов долларов выручки – Bloomberg

Частичное нефтяное эмбарго, которое накануне согласовали на саммите ЕС, может лишить РФ миллиардов долларов выручки.

Об этом свидетельствуют расчеты Bloomberg.

Так, под запрет попала нефть, поставляемая в ЕС морем. Как отмечает агентство, поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти.

"Когда эта мера будет введена в действие, по подсчетам Bloomberg, она будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год", - говорится в статье.

Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где баррель Urals и так продается со скидкой в ​​$34 по сравнению с баррелем Brent.

В то же время, прекращение поставок через северную ветвь нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию будет стоить еще $12 млрд, подсчитал Bloomberg, основываясь на объемах 2021 года и средней цене на нефть марки Urals в этом году в размере $85 за баррель.

ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит Венгрия, выступавшая против введения полного эмбарго в отношении РФ.

Отмечается, что Россия продолжит зарабатывать около $6 млрд на экспорте в Венгрию, Словакию и Чехию через южные ветки трубопровода "Дружба".

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на источники, из нового пакета ограничений против России исключили запрет на покупку европейской недвижимости для россиян. От этой меры отказались под давлением Кипра, пишет агентство.

По данным издания, запрет не должен был затронуть россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в странах ЕС или Швейцарии.

Напомним:

Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Экономическая правда