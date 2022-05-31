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В Минцифре анонсировали анонсированные новые функции в "Дії: среди них – военные облигации

Вторник, 31 мая 2022, 09:40 - Алексей Павлыш

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в "Дії" появится 9 новых услуг.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, 9 услуг и документов запустят вскоре.

"Небольшой спойлер – сейчас работаем над запуском в приложении военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата.

Это одни из девяти услуг и документов, которые мы скоро запустим. Хотя одновременно в работе их – десятки", - отметил министр.

Функции были анонсированы после очередного Дія Борда, еженедельной встречи министра с командой "Дії".

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Дія Минцифра
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