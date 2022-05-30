Все разделы
Укр / Рус

НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет

Понедельник, 30 мая 2022, 21:31 - Илья Колдомасов

За прошедшую неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось с 67 тысяч до почти 76 тысяч.

Об этом сообщает НБУ.

По состоянию на 30 мая объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации составляет:

  • 7,8 млрд грн (10% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ номинированных в гривне);
  • 57,4 млн долл США (29% от общего объема военных ОВГЗ номинированных в долларах США);
  • 26,6 млн  евро (11,7% от общего объема ОВГЗ номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации на сумму 300,4 млн.

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте