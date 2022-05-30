В июне работающие пенсионеры получат пересчитанные пенсии

В июне работающие пенсионеры вместе с повышением пенсий за месяц получат доплату к предварительным выплатам за апрель и май.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Перерасчет будет произведен тем работающим пенсионерам, которым пенсия была назначена или уже перечислена два года назад, то есть до 1 апреля 2020 года.

Перерасчет работает автоматически на базе страховой отчетности работодателей о стаже и заработной плате. Для работающих пенсионеров, пенсии которых выплачиваются в минимальном размере, дополнительные перерасчеты будут проведены с 1 июля.