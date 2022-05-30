Кабмин поручил передать арестованные облгазы Черноморнефтегазу

Кабинет Министров поручил АРМА передать в управление Черноморнефтегаза ранее арестованные активы операторов газораспределительных систем.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Там отметили, что активы передают с целью устранения риска сбоя, их остановки и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций до завершения процессуальных мер.

Напоминаем:

Суд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, 26 региональных операторов газораспределительных систем.