НБУ ожидает инфляцию в 17% в мае и считает, что ставки по облигациям нужно повышать

Национальный банк предварительно ожидает, что в мае цены вырастут на 17% в годовом исчислении и считает необходимым повышение ставок по государственным облигациям.

Об этом в своей колонке на ZN.UA рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Он отмечает, что долларизация и вывод сбережений из финансовой системы - одна из главных проблем украинской экономики военного времени.

Владельцы гривневых сбережений, объясняет он, несут потери, поскольку реальная стоимость этих сбережений снижается из-за слишком низкой доходности банковских депозитов и ОВГЗ по сравнению с инфляцией. Чтобы сохранить свои сбережения, граждане выводят их из финансовой системы и обменивают на наличную валюту.

"Срабатывает так называемый эффект горячего картофеля, когда каждый новый обесценивающийся собственник валюты пытается как можно быстрее обменять ее на другую валюту или товары. А чем быстрее вращаются деньги, тем больше ускоряется инфляция", – объясняет Шевченко.

Чтобы решить эту проблему, считает глава регулятора, необходимо повышение Министерством финансов ставки доходности по гривневым ОВГЗ. Это также будет косвенно способствовать росту процентных ставок по депозитам.

Важным ориентиром для необходимой доходности, считает глава регулятора, должны служить показатели инфляции. В апреле годовая инфляция в Украине достигла 16,4%, а в мае НБУ ожидает ее дальнейшего ускорения до около 17%. К концу года по прогнозам инфляция превысит 20%.

"Такое решение позволит снизить переток гривни на валютный рынок и смягчить девальвационное давление", - объясняет Шевченко.

Он признает, что НБУ придется вернуться к активной процентной политике, которая, вероятно, в условиях войны может стать более сфокусированной на поддержке обменного курса, учитывая его стабилизирующую роль в военное время.

"В таких условиях важно, чтобы доходности по ОВГЗ реагировали на соответствующие изменения учетной ставки. Ведь сегодня это, пожалуй, важнейшее звено монетарной трансмиссии, то есть управление финансовыми и экономическими процессами процентной политики, – резюмирует Шевченко. "Без адекватной реакции ставок ОВГЗ управлять решениями банков, компаний и населения по выбору валюты, в которой хранить свои средства, будет очень тяжело".