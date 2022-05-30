РФ ограничивает экспорт металлолома, чтобы не росли цены

Россия решила ограничить экспорт металлолома и отходов черных металлов с тем, чтобы сдержать рост цен внутри страны, оказавшейся под санкционным давлением после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает российский Forbes.

Так, российское правительство с 1 июня введет тарифные квоты на экспорт отходов черных металлов и лома. Таможенная пошлина при экспорте металла до 540 тысяч т составит 100 евро за тонну, но при повышении этого показателя — 290 евро за тонну. Такие пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза, в который входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Россия.

Решение объясняется попытками российского правительства предотвратить рост цен на внутреннем рынке и удовлетворить потребность металлургов внутри страны в сырье.

Отмечается, что ранее такие страны-импортеры российской металлургии вроде Китая или Турции захотели получить от российских производителей скидку в 40%. Bloomberg писал, что из-за санкций против РФ за развязывание полномасштабной войны против Украины, а также укрепления рубля и стремительного роста цен на уголь и фрахт производство некоторых стальных изделий в стране-агрессоре стало убыточным.