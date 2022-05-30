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Киев выделил 600 миллионов на восстановление поврежденных из-за обстрелов домов

Понедельник, 30 мая 2022, 17:36

В Киеве начинают реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских захватчиков. На эти нужды столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров. Столица выделяет из бюджета почти 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов пообещало предоставить правительство. Очень рассчитываем на это", - написал Кличко.

По его словам, восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 – это жилые дома. Другие - объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания).

Напомним:

Глава Киевской военной администрации генерал Николай Жирнов сообщил, что признаков формирования российских войск для наступления на украинскую столицу сейчас нет, однако опасность остается.

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