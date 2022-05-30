Датский энергогигант Orsted не будет платить за российский газ в рублях и ожидает прекращения поставок

Дания может стать следующей страной, которая будет отключена от поставок российского природного газа, поскольку ее крупнейшая энергокомпания Orsted заявила, что не будет осуществлять платежи в рублях.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Orsted.

Как говорится в заявлении Orsted, компания готовится, что ПАО "Газпром" прекратит поставки.

Компания ожидает, что сможет обеспечить альтернативные поставки на европейском оптовом рынке.

Orsted добавляет, что конечный срок платежа – вторник, и компания продолжит платить в евро.

"Существует риск, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", – говорится в сообщении.

"Скандинавская страна станет следующей, где поставки российского газа прекратятся после того, как недавно были прекращены поставки в Финляндию, Польшу и Болгарию.

Датский гигант ветроэнергетики имеет долгосрочный контракт на 20 терават-часов в год с "Газпромом", срок действия которого истекает в конце десятилетия. Ранее в этом году Orsted заявил, что планирует купить гораздо меньше, чем максимально разрешено контрактом", – напоминает Bloomberg.

В общем, импорт Дании составляет относительно небольшую часть европейского спроса, который, по словам Стефана Ульриха, аналитика BloombergNEF, не так уж сложно найти на рынке, пишет агентство.

27 февраля Orsted заявил, что перестанет покупать российские уголь и биомассу для своих электростанций.

Экономическая правда