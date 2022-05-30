"Укртелеком" полностью восстановил доступ к интернету на Киевщине

Компания "Укртелеком" восстановила на 100% сеть оптического интернета в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укртелеком" завершил восстановление поврежденной во время боевых действий и оккупации российскими войсками телекоминфраструктуры в Киевской области. Работая в координации с Госспецсвязи, ВСУ и подразделениями ГСЧС, с начала апреля аварийные бригады оператора выполнили более 100 ремонтных работ на своих технологических площадках и совершили 126 выездов на участки поврежденных линий связи", – говорится в сообщении.

Инженеры использовали около 4,5 тыс. м нового волоконно-оптического кабеля для восстановления сетей доступа, заменили 20 единиц выведенного из строя или полностью разрушенного станционного и линейного хозяйства.

Восстановленная сеть оптического интернета покрывает 35,2 тыс. домохозяйств в разных районах Киевской области.

Кроме того, "Укртелеком" восстановил работу сетей для предоставления услуг объектам социальной инфраструктуры: медицинским учреждениям, административным службам и учреждениям в населенных пунктах области, в частности, в Бородянке, Буче, Ирпене, Макарове.

Экономическая правда