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В Донецкой области из-за обстрелов отсутствует водоснабжение

Понедельник, 30 мая 2022, 15:05 - Алексей Павлыш

В результате боевых действий города и селения Донецкой области остались без централизованного водоснабжения.

Об этом сообщает администрация КИП "КРАМАТОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ".

"В результате боевых действий объекты КП "Компания "Вода Донбасса" оказались под обстрелами и вынуждены были приостановить работу. Города и поселки Донецкой области остались без централизованного водоснабжения.

По состоянию на 30.05.2022г. поселки Ясногорка, Шабельковка, 3-я Александровка, Ясная Поляна, Софиевка и старая часть города частично остаются без централизованного водоснабжения.

В водоканале добавили, что в случае необходимости подвоз воды будет производиться специальным автотранспортом 31 мая с 9:00 до 19:00.

Информацию о возобновлении водоснабжения в полном объеме обещают предоставить дополнительно.

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вода война Донбасс
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