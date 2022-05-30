В Одесской области построят стоянки для фур на трассах возле границы

Служба автомобильных дорог Одесской области

Служба автомобильных дорог Одесской области начинает строительство специальных стоянок для крупногабаритных машин на автотрассах, ведущих к международным контрольно-пропускным пунктам.

Об этом говорится в сообщении службы.

"Из-за российской военной агрессии возросла нагрузка на автомобильные дороги украинской Бессарабии. Для упорядочения транспорта и снижения пробок на автомобильных дорогах, ведущих к международным контрольно-пропускным пунктам, обустраиваем специальные места для систематизации движения большегрузных транспортных средств", – говорится в сообщении.

Указано, что автодор начинает, в частности, строительство четырех спецплощадок для большегрузных автомобилей средней вместимостью до 200 транспортных средств.

Причем каждая из таких площадок будет иметь электронные очереди, благодаря которым водитель сможет прогнозировать свой заезд, а также информировать онлайн других участников дорожного движения о текущей загруженности площадок.

Рост автомобильных грузопотоков на дорогах украинской Бессарабии обусловлен морской блокадой портов Украины со стороны России. Отечественные товаропроизводители вынуждены искать альтернативные пути экспорта зерновых и других грузов.

В данный момент на портовых элеваторах заблокировано врагом почти 4,5 млн тонн зерна, а всего в Украине накопилось около 20 млн тонн зерна для экспорта.

Экономическая правда