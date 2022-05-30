"Укрпочта" открыла новое стационарное отделение в Чернигове: первое с начала войны

"Укрпочта" открыла в Чернигове первое новое станционное отделение во время войны (на ул. Гагарина, 4/6).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Станционное отделение было открыто 28 мая.

В Чернигове работают 19 офисов "Укрпочты", которые предоставляют весь спектр почтовых и финансовых услуг.

"Укрпочта" в Черниговской области не только восстанавливает поврежденные отделения, но открывает новые. Сейчас наша сеть полноценно работает в области, и наши клиенты могут воспользоваться всеми необходимыми услугами либо в стационарных, либо в передвижных отделениях.

Благодарен нашей команде на Черниговщине за возобновление работы сети: в середине апреля работали около 100 отделений, а к концу мая возобновлено работу еще 80. А впереди у нашей команды восстановление разрушенных отделений, которые невозможно было быстро отстроить", - заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

На сегодняшний день в Черниговской области работают около 180 отделений: 96 автоматизированных и 70 передвижных отделений. Всего с начала войны уже 266 передвижных отделений "Укрпочты" начали работать в девяти областях Украины.

На сегодняшний день в Украине работают около 6 тыс отделений "Укрпочты".

Экономическая правда