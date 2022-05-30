IТ-армия атаковала более 800 ресурсов в неделю: это рекорд

Возродить "Мрию". Как Украина может отстроить самый большой в мире самолет Ан-225 мог быть спасен. Что помешало эвакуировать "Мрию" и другие самолеты из аэропорта в Гостомеле и как теперь восстановить гордость украинского авиапрома? (укр)

Ни Янукович, ни китайцы, ни российские оккупанты Миколайчука не сломали. История швейного предприятия "Броно" Несмотря на все испытания, которые могли похоронить его любимое дело, небольшой предприниматель из Славутича никогда не опускал рук, продолжает работать, помогать армии и производить нужный товар. (укр)