IТ-армия атаковала более 800 ресурсов в неделю: это рекорд
Понедельник, 30 мая 2022, 11:48 -
IT-армия за неделю (23-29 мая) атаковала более 800 российских онлайн-ресурсов – это рекорд по количеству атакованных российских онлайн-сервисов.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В частности, за последнюю неделю атаковали:
- Банки. Клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и произвести желаемые финансовые операции со смартфона.
- Микрофинансовые организации. Из-за атак не удалось взять микрокредиты.
- Биржи. Чтобы выдержать напор кибератак и продолжать функционировать, российским биржам пришлось отключать доступ за границей.
- "Вслед за биржами пришлось прятаться за геоблоком от DDoS-атак магазина приложений RuStore, запуск которого был на прошлой неделе. Напоминаем, что это российский аналог Google Play", – говорят в Минцифре.
- Страховые услуги. Атаки положили онлайн-услуги для страхования. Застраховать себя россиянам не удалось.
- Российские СМИ. Традиционно в выходные россиянам было сложнее использовать кремлевскую пропаганду из-за кибератак на сайты региональных СМИ и телеканалов.
Экономическая правда
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