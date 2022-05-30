Все разделы
Укр / Рус

IТ-армия атаковала более 800 ресурсов в неделю: это рекорд

Понедельник, 30 мая 2022, 11:48 - Алексей Павлыш

IT-армия за неделю (23-29 мая) атаковала более 800 российских онлайн-ресурсов – это рекорд по количеству атакованных российских онлайн-сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В частности, за последнюю неделю атаковали:

  1. Банки. Клиенты многих российских банков не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и произвести желаемые финансовые операции со смартфона.
  2. Микрофинансовые организации. Из-за атак не удалось взять микрокредиты.
  3. Биржи. Чтобы выдержать напор кибератак и продолжать функционировать, российским биржам пришлось отключать доступ за границей.
  4. "Вслед за биржами пришлось прятаться за геоблоком от DDoS-атак магазина приложений RuStore, запуск которого был на прошлой неделе. Напоминаем, что это российский аналог Google Play", – говорят в Минцифре.
  5. Страховые услуги. Атаки положили онлайн-услуги для страхования. Застраховать себя россиянам не удалось.
  6. Российские СМИ. Традиционно в выходные россиянам было сложнее использовать кремлевскую пропаганду из-за кибератак на сайты региональных СМИ и телеканалов.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Минцифра IT Россия кибератака
Материалы по теме
Переселенцам выплатили уже 4,5 миллиона помощи на железнодорожных вокзалах 27 мая 2022, 19:05
Google первым получил от Украины "Отличие мира" 25 мая 2022, 09:25
1,5 миллиона франков: Швейцария расширяет финансовую помощь Украине на цифровые услуги 23 мая 2022, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте