Японский производитель спецтехники Komatsu возобновляет поставки запчастей в Украину
Японская Komatsu, один из крупнейших производителей спецтехники, возобновила поставки в Украину запчастей для строительной и горнодобывающей техники, прекращенные после вторжения РФ в Украину в феврале.
Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на заявление президента японской компании Хироюки Огава.
В Komatsu объяснили: в связи с тем, что российские войска отошли от Киева и с учетом "других изменений на местах", теперь есть безопасные транспортные пути к дистрибьюторам в "безопасных" районах.
"В Украине процветает горнодобывающая промышленность по добыче железной руды и других природных ресурсов. Машины работали на шахтах после начала боевых действий с Россией, теперь мы возобновили поставки запчастей дистрибьюторам", - заявил президент компании.
В настоящее время запчасти Komatsu поступают только в регионы, которые считаются безопасными.
При этом для временно оккупированных районов Украины поставки запчастей Komatsu все еще приостановлены.
По словам Огавы, в настоящее время Komatsu не планирует полностью уходить с российского рынка.
"Мы несем ответственность перед нашими клиентами и как работодатель", - сказал он.
"Бизнес работает, как обычно, за исключением России и Белоруссии", - резюмировал президент компании.
Напомним:
В апреле японская Komatsu, один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники, приостановила производство на своем заводе в России из-за ситуации в Украине.
Экономическая правда
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