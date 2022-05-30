Японский производитель спецтехники Komatsu возобновляет поставки запчастей в Украину

Японская Komatsu, один из крупнейших производителей спецтехники, возобновила поставки в Украину запчастей для строительной и горнодобывающей техники, прекращенные после вторжения РФ в Украину в феврале.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на заявление президента японской компании Хироюки Огава.

В Komatsu объяснили: в связи с тем, что российские войска отошли от Киева и с учетом "других изменений на местах", теперь есть безопасные транспортные пути к дистрибьюторам в "безопасных" районах.

"В Украине процветает горнодобывающая промышленность по добыче железной руды и других природных ресурсов. Машины работали на шахтах после начала боевых действий с Россией, теперь мы возобновили поставки запчастей дистрибьюторам", - заявил президент компании.

В настоящее время запчасти Komatsu поступают только в регионы, которые считаются безопасными.

При этом для временно оккупированных районов Украины поставки запчастей Komatsu все еще приостановлены.

По словам Огавы, в настоящее время Komatsu не планирует полностью уходить с российского рынка.

"Мы несем ответственность перед нашими клиентами и как работодатель", - сказал он.

"Бизнес работает, как обычно, за исключением России и Белоруссии", - резюмировал президент компании.

Напомним:

В апреле японская Komatsu, один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники, приостановила производство на своем заводе в России из-за ситуации в Украине.

Экономическая правда