Украинские беженцы в Бельгии с 1 июня смогут обменивать гривню на евро

Украинцы с 1 июня смогут обменять украинскую гривню на евро – согласно соглашению между Национальными банками Бельгии и Украины.

Об этом пишет The Brussels Times со ссылкой на пресс-релиз Национального банка Бельгии (NBB).

Услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, утвержденной в апреле, украинские граждане смогут обменять до 10 000 гривен (€316) на каждого взрослого человека без каких-либо сборов или комиссий, пояснили в Нацбанке Бельгии.

Бельгия стала второй страной-членом ЕС, предлагающей эту услугу, позволяющую украинским беженцам свободно обменять гривны на евро. Ожидается, что многие другие страны в скором времени присоединятся к такой практике.

"Мы считаем своей гуманитарной обязанностью предложить эту услугу беженцам, и потому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране", - сказал директор NBB Тим Германс.

В бельгийском Центробанке уточнили, что находящимся в Бельгии гражданам Украины потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги.

Как отмечает издание, на территории Бельгии находятся около 78 тысяч перемещенных лиц из Украины.

Экономическая правда