В апреле продажи новых авто немного улучшились

Результаты апреля по продажам новых легковых автомобилей немного оживились на фоне итогов марта.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Так, было продано 1242 новых авто. Это почти вдвое больше, чем было в марте 2022 года. "Но если сравнивать с апрелем 2021 года, то падение остается катастрофическим - 87%", - отметили аналитики.

А по итогам 4 месяцев операторы рынка реализовали 12 905 новых легковых автомобилей, что меньше на 58,4% чем за предыдущий год.

Напоминаем:

Как сообщает Укравтопром, в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021 года продажи упали в 16,5 раза.