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Враг обстрелял железнодорожные подстанции – УЗ предупредила о задержках

Вторник, 3 мая 2022, 21:13 - Дана Гордийчук
 
getty images

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов "Укрзалізниці" будет направляться с задержкой.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. УЗ подчеркивает, что информация обновляется.

Оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.comНа сайте отмечается, что задерживаются три поезда: №60 Чоп-Киев (на 1:54 часов), №750 Ивано-Франковск-Киев (1:08 часа), а также №85 Запорожье-Львов (1,5 часа).

Кроме того, сообщила пресс-служба, задерживается отправление поездов №4 Львов — Запорожье и №12 Львов — Киев.

Обстрелы повлекли задержки следующих рейсов:

  • № 25 Рахов - Одесса (+1 час);
  • №49 Трускавец - Киев (+ 1 ч 30 мин);
  • №22 Трускавец - Харьков (+3 ч);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).
  • №231 Днепр – Львов (+3 ч);
  • №53 Днепр – Одесса (+3 ч);
  • №75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
  • №175 Запорожье - Жмеринка (+2 часа);
  • №37 Запорожье - Киев (+1,5 часа).

Напоминаем:

Мэр Львова Андрей Садовый сообщает о взрывах, которые слышны в городе.

Горожане в комментариях Украинской правде подтверждают, что во Львове слышны взрывы - известно о по меньшей мере 5.

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Укрзализныця
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