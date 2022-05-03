Враг обстрелял железнодорожные подстанции – УЗ предупредила о задержках

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В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов "Укрзалізниці" будет направляться с задержкой.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. УЗ подчеркивает, что информация обновляется.

Оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com. На сайте отмечается, что задерживаются три поезда: №60 Чоп-Киев (на 1:54 часов), №750 Ивано-Франковск-Киев (1:08 часа), а также №85 Запорожье-Львов (1,5 часа).

Кроме того, сообщила пресс-служба, задерживается отправление поездов №4 Львов — Запорожье и №12 Львов — Киев.

Обстрелы повлекли задержки следующих рейсов:

№ 25 Рахов - Одесса (+1 час);

№49 Трускавец - Киев (+ 1 ч 30 мин);

№22 Трускавец - Харьков (+3 ч);

№749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).

№231 Днепр – Львов (+3 ч);

№53 Днепр – Одесса (+3 ч);

№75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);

№175 Запорожье - Жмеринка (+2 часа);

№37 Запорожье - Киев (+1,5 часа).

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