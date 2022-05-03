Враг обстрелял железнодорожные подстанции – УЗ предупредила о задержках
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций ряд поездов "Укрзалізниці" будет направляться с задержкой.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. УЗ подчеркивает, что информация обновляется.
Оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com. На сайте отмечается, что задерживаются три поезда: №60 Чоп-Киев (на 1:54 часов), №750 Ивано-Франковск-Киев (1:08 часа), а также №85 Запорожье-Львов (1,5 часа).
Кроме того, сообщила пресс-служба, задерживается отправление поездов №4 Львов — Запорожье и №12 Львов — Киев.
Обстрелы повлекли задержки следующих рейсов:
- № 25 Рахов - Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец - Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №22 Трускавец - Харьков (+3 ч);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (+1 час).
- №231 Днепр – Львов (+3 ч);
- №53 Днепр – Одесса (+3 ч);
- №75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье - Жмеринка (+2 часа);
- №37 Запорожье - Киев (+1,5 часа).
Напоминаем:
Мэр Львова Андрей Садовый сообщает о взрывах, которые слышны в городе.
Горожане в комментариях Украинской правде подтверждают, что во Львове слышны взрывы - известно о по меньшей мере 5.
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