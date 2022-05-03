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Правительство выделило еще 500 миллионов на закупку лекарств и медоборудования

Вторник, 3 мая 2022, 19:50 - Алексей Павлыш

Кабинет Министров выделил еще 500 млн грн на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поддержка наших граждан остается приоритетной задачей. С первых недель войны мы запустили и активно внедряем программу бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. Уже раздали сотни тысяч таких наборов", - рассказал премьер.

По его словам, Кабмин также принял решение, которое позволит и дальше финансировать эти программы. В целом местным бюджетам правительство перечислит 7,5 млрд грн.

"Эти программы обеспечат миллионы наших граждан необходимыми продуктами, лекарствами, гигиеническими средствами. Это важные вещи, которые мы реализуем и продолжать реализовывать", - добавил глава правительства.

Также правительство направило 56 млн грн для "Николаевводоканала", чтобы начать бурение артезианских скважин возле Николаева и обеспечить жителей города водой.

По словам Шмыгаля, правительство уже выделило 1,4 млрд грн Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Житомирской областям. Это деньги для восстановления света, воды, газа, строительства временных мостов, расчистки дорог и других первоочередных мер.

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Кабмин деньги Шмыгаль лекарства
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