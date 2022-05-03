Кабмин запускает платформу для сбора средств на поддержку Украины в рамках проекта United24

Вскоре будет запущена платформа u24.gov.ua для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24.

Об этом на заседании правительства 3 мая заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, уже сейчас государство формирует видение для новой Украины. Шмигаль рассказал, что план восстановления будет иметь два измерения: региональное и параметрическое.

"Региональный – это когда страны-партнеры, города-побратимы или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона. Например, Дания согласилась помогать с восстановлением Николаева. Итальянское Бергамо – с восстановлением Бучи", - добавил премьер.

Параметрический подход, по словам Шмыгаля, это программа Национального совета по восстановлению, которая нарабатывает параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики.

"Это новые подходы и новые политики. Современные и европейские. Цель – не просто отстроить разрушенное, а построить современное европейское цивилизованное государство", – сказал Шмыгаль.

"Чтобы процесс был системным и более прозрачным, вскоре будет запущен u24.gov.ua - платформа для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24, который инициировал президент Владимир Зеленский", - добавили в правительстве.

"Каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине бороться за нашу свободу. Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства. Простые люди, благотворительные фонды, международные компании, лидеры мнений во всем мире.

Создание платформы необходимо также, чтобы продемонстрировать максимальную прозрачность и открытость использования собранных средств: куда и кому они направляются", - резюмировал премьер.

"Делойт" в Украине, являющейся частью международной сети Deloitte, будет проверять отчетность министерств и гарантировать прозрачность работы платформы, добавил Шмыгаль.

По словам главы правительства, средства планируется распределить по трем основным направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, а также восстановление Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил США создать новый союз - United for peace, который сможет за 24 часа оказывать всю необходимую помощь.

Экономическая правда