Лихтенштейн поддержал санкции ЕС против российских трастов
Княжество Лихтенштейн присоединилось к санкциям ЕС в отношении российских трастов и других видов доверительной собственности.
Об этом говорится в заявлении правительства.
"После внедрения последних санкций ЕС Лихтенштейн в соответствии со своей предыдущей политикой солидарно поддерживает ограничительные меры, принятые ЕС, и таким образом выражает свою готовность также поддерживать экономически обременительные санкции.
Таким образом, правительство подчеркивает, что грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины неприемлемо", - подчеркнули в правительстве.
Ограничения на работу с российскими трастами, а также любыми организациями с доверительной формой управления (например, личными фондами) вошли в пятый пакет санкций ЕС, введенный 8 апреля.
Правительство установило переходный период до 29 мая. До этого времени разрешается предоставлять определенные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений.
Правительство Лихтенштейна также запретило экспорт любых банкнот и продажу ценных бумаг гражданам Беларуси или лицам, юридическим лицам или предприятиям, проживающим в Беларуси, включая Центробанк РБ.
Экономическая правда
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