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Лихтенштейн поддержал санкции ЕС против российских трастов

Вторник, 3 мая 2022, 17:17 - Алексей Павлыш

Княжество Лихтенштейн присоединилось к санкциям ЕС в отношении российских трастов и других видов доверительной собственности.

Об этом говорится в заявлении правительства.

"После внедрения последних санкций ЕС Лихтенштейн в соответствии со своей предыдущей политикой солидарно поддерживает ограничительные меры, принятые ЕС, и таким образом выражает свою готовность также поддерживать экономически обременительные санкции.

Таким образом, правительство подчеркивает, что грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины неприемлемо", - подчеркнули в правительстве.

Ограничения на работу с российскими трастами, а также любыми организациями с доверительной формой управления (например, личными фондами) вошли в пятый пакет санкций ЕС, введенный 8 апреля.

Правительство установило переходный период до 29 мая. До этого времени разрешается предоставлять определенные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений.

Правительство Лихтенштейна также запретило экспорт любых банкнот и продажу ценных бумаг гражданам Беларуси или лицам, юридическим лицам или предприятиям, проживающим в Беларуси, включая Центробанк РБ.

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