Несмотря на санкции, западные компании поставляли продукцию российскому производителю оружия "Алмаз-Антей"

Несмотря на наложенные в 2014 году санкции против российского производителя оружия "Алмаз-Антей", западные компании продолжали поставлять ей свою продукцию.

Об этом сообщает бизнесмен и эксминистр Кабмина Дмитрий Дубилет, вместе с командой с начала полномасштабной войны занимающийся бизнес-измерением санкций против РФ.

Он отметил, что к началу полномасштабной войны в тендерах концерна "Алмаз-Антей" были замечены 116 компаний.

"Алмаз-Антей – это ключевое российское военное предприятие, производящее Буки, С300, С400, С500 и другое оружие. Оно находится под санкциями с 2014 года, но многие западные предприятия до последнего продолжали поставлять ему свою продукцию", – пишет Дубилет.

Он подчеркнул, что необходимо "добиться понимания у Запада, что отдельные санкции не работают". Дубилет опубликовал полный файл с подробностями закупок по ссылке.

В перечне – компании из Швейцарии, США, Китая, Чехии, Германии, Британии, Японии, Израиля и Тайваня. В частности, встречаются известные бренды как Peugeot, Canon, Toyota, Samsung, Asus, Hewlett-Packard и Nvidia.

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