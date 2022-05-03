Кабмин утвердило план обеспечения страны продовольствием в условиях военного положения

Правительство своим распоряжением утвердило план мер по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Правительство разработало комплекс действий по многим направлениям. Во-первых, это мониторинг состояния продовольственной безопасности и с/х инфраструктуры в целом. Во-вторых, национальным производителям пищевых продуктов будет предоставляться господдержка. В-третьих, наиболее социально уязвимое население будет получать адресную продовольственную помощь.

Кроме того, под особым контролем государства будет мониторинг и соответствующее регулирование продуктовых цен", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Министерства, Госстат, областные военные администрации будут регулярно отслеживать, в частности, статистику по балансу основных продуктов питания. Контролируют уровень торговых надбавок.

Объемы отечественной с/х продукции под экспорт и далее на период военного положения будут регулироваться государством, пояснили в Минагро.

"Будет изучена потребность и количество предприятий, нуждающихся в финансировании для расширения, восстановления и строительства производственных мощностей.

Кроме того, будут постоянно обеспечиваться потребности отечественных предприятий агропромышленного комплекса в товарах критического импорта", - говорится в сообщении министерства.

Государство также будет регулярно закупать продовольственные наборы для социально незащищенных слоев населения. Будут реализованы местные программы для самообеспечения территориальных общин пищевыми продуктами, добавили в ведомстве.

Экономическая правда