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"Укртрансбезопасность" возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм

Вторник, 3 мая 2022, 14:00 - Cергей Мельник

С 3 мая "Укртрансбезопасность" возобновляет контроль за соблюдением габаритно-весовых норм.

Об этом говорится в сообщении компании

"Особое внимание будет уделено автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени. В частности, вблизи пункта пропуска "Маяки-Удобное" начнет работу пост габаритно-весового контроля", – сообщает ведомство.

Для обеспечения прозрачной работы на территории поста установлены камеры видеонаблюдения.

"В Украине действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям и усилена административная ответственность за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов", – подчеркивают в "Укртрансбезопасности".

Мониторинг транспортных средств, который осуществлялся в апреле 2022 года департаментом государственного надзора "Укртрансбезопасности", выявил системное несоблюдение перевозчиками габаритно-весовых норм, что негативно влияет на состояние дорожного покрытия и затрудняет движение по автодорогам.

Экономическая правда

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