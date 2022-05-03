Единым фронтом: сколько самые богатые украинцы потратили на помощь ВСУ и украинцам

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Четырнадцать самых богатых украинцев вместе передали в помощь Вооруженным Силам Украины и гуманитарные цели около 120 млн долларов.

Такие данные собрал украинский Forbes.

Своим проектом Forbes хочет показать пример крупного бизнеса и "вдохновить всех украинцев в поддержку страны".

Больше всего средств передал самый богатый украинец Ринат Ахметов (холинг СКМ: ДТЭК, Метинвест) – 72 млн долларов, а также 30 млн долларов налогов авансом. Средства были направлены на гуманитарную помощь, поддержку ВСУ и ТРО; помощь переселенцам, бесплатную электроэнергию для медиков и военных и софинансирование иновещания FreeДом.

Около 12 млн долларов направил владелец МХП Юрий Косюк. К середине апреля компания направила 10 600 тонн благотворительной продукции: военным, жителям городов, где идут боевые действия, больницам и т.д. – это примерно 180 вагонов курятины.

Владельцы крупнейшей сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги на конец марта передали на нужды ВСУ и ТрО 10 млн. долларов, а также 30 млн. долларов налогов авансом. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что Галина Герега предложила властям Харькова приходить в гипермаркеты и брать все, что нужно для города. Город воспользовался предложением, в котором объем – неизвестно.

На гуманитарную помощь, спецсчет НБУ, поддержку ТрО и обустройство бомбоубежищ холдинг Group DF в собственности Дмитрия Фирташа потратила 9,7 млн долларов

Итого основатели холдинга Techiia Олег Крот и Юрий Лазебников передали 7,8 млн долларов – по 3,9 млн долларов каждый. Компания, специализирующаяся на киберспорте и блокчейн-решениях, покупала оборудование для ВСУ и гуманитарную помощь.

Бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский выделил из своего благотворительного фонда и бизнес Smart Holding 7 млн дол. Средства пошли на закупку скорых и медицинского оборудования. Сам бизнесмен до 2011 года был гражданином России (сейчас Украины), у которого у РФ есть патенты на боеприпасы, бронежилеты и т.д.

Основной владелец компании Ferrexpo (Полтавский ГОК) Константин Жеваго передал на гуманитарные нужды 6,3 млн долларов и свыше 30 млн долларов налогов авансом. Компания потратила 12,5 млн долл. на гуманитарные нужды, но Жеваго "зачислена" сумма согласно его доле в компании.

Соучредитель АТБ Геннадий Буткевич лично от имени благотворительного фонда и от имени компании пожертвовал совокупно 5,7 млн долларов. Этими средствами он помогает военным, детям в "Охматдете" и тысячам украинцев, которые получат гуманитарку от АТБ. А также отдал свой личный бронированный Lexus.

Украинская продуктовая компания MacPaw Александра Косована с полномасштабной войной в Украине начала работать в направлении тактической медицины, и потратила 5 млн. долларов на поддержку ВСУ и украинцев, прежде всего – медицинских комплектующих.

Около 3,3 млн. долларов передал на закупку 17 машин скорой помощи Александр Ярославский, владелец DCH. Полный объем помощи неизвестен, предприниматель не ответил на запрос журналистов.

В пресс-службе группы TAC, принадлежащей Сергею Тигипко, лаконично прокомментировали, что на помощь было потрачено более 100 млн. грн.

Более 2,3 млн. долларов пожертвовал украинский предприниматель, основатель аэрокосмической компании Noosphere Макс Поляков. Он отказывается публично рассказывать о своей помощи, но известно о передаче 1,3 млн. долларов фонда Сергея Притулы, а также 1 млн. долларов благотворительному фонду "ТАПС". В то же время собеседник из окружения Полякова говорит, что уже выделено гораздо больше указанных сумм, а публично о них не говорит, потому что "не хочет пиариться на войне".

Также известно, что активно помогают украинцам и/или ВСУ: Петр Порошенко, Степан Черновецкий (1,5 млн долл.), Андрей Ставницер, Егор Гребенников, Артур Гранц, Томаш Фиала, Евгений Черняк (1,3 млн долл.), Борис Ложкин, Владислав Чечеткин, Андрей Веревский, Глеб и Екатерина Загорий, Константин Стеценко и Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Вячеслав Климов и сотни других. Они не вошли в перечень, потому что не предоставили информацию о своей помощи или передана сумма средств менее 2 млн долларов.





