АРМА возобновила продажу арестованного имущества
Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) возобновило продажу арестованного имущества через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ").
Об этом говорится в сообщении ГП "СЕТАМ".
На государственный аукцион выставили украшения бренда Swarovski, пищевые добавки, стоматологические материалы, запчасти для транспортных средств, одежду и обувь, парфюмерию, коллекционные фигурки и прочее. Общая стартовая сумма лотов составляет 8349976 грн.
"Средства от продаж вместе с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации. В то же время в случае отмены арестов или оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются законным собственникам", - пояснили в госпредприятии.
"В нынешних условиях реализация арестованного имущества является наиболее эффективным способом сохранения его стоимости.
Средства от продаж будут накапливаться в государственном банке, поэтому государство сможет извлечь большую выгоду после конфискации соответствующего имущества. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с ГП "СЕТАМ" в реализации потенциала рынка арестованных активов для восстановления экономики Украины", – заявил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.
"Возобновление продажи арестованных активов за коррупционные преступления является положительным сигналом для рынка в целом.
Ждем также от АРМА лоты с имуществом одиозных коллаборантов и сторонников российской федерации, выявленных после начала войны", - заявил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.
Экономическая правда
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