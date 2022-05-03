АРМА возобновила продажу арестованного имущества

Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) возобновило продажу арестованного имущества через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

Об этом говорится в сообщении ГП "СЕТАМ".

На государственный аукцион выставили украшения бренда Swarovski, пищевые добавки, стоматологические материалы, запчасти для транспортных средств, одежду и обувь, парфюмерию, коллекционные фигурки и прочее. Общая стартовая сумма лотов составляет 8349976 грн.

"Средства от продаж вместе с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации. В то же время в случае отмены арестов или оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются законным собственникам", - пояснили в госпредприятии.

"В нынешних условиях реализация арестованного имущества является наиболее эффективным способом сохранения его стоимости.

Средства от продаж будут накапливаться в государственном банке, поэтому государство сможет извлечь большую выгоду после конфискации соответствующего имущества. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с ГП "СЕТАМ" в реализации потенциала рынка арестованных активов для восстановления экономики Украины", – заявил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

"Возобновление продажи арестованных активов за коррупционные преступления является положительным сигналом для рынка в целом.

Ждем также от АРМА лоты с имуществом одиозных коллаборантов и сторонников российской федерации, выявленных после начала войны", - заявил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Экономическая правда