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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва хочет последовать примеру России и отказываться от обращения доллара для расчетов в стране – это одна из худших валют Африки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация зимбабвийского президента может объявить о планах уже на этой неделе, чтобы правительственные ведомства Зимбабве предпочитали зимбабвийский доллар при оплате услуг, рассказывает Персистенс Гваньянйя, член Комитета монетарной политики Резервного банка Зимбабве.

Страна находится под санкциями США за нарушение прав человека за последние два десятилетия.

"Мы берем уроки из России, и один из них состоит в том, что сильная зависимость от долларов США – это плохо. Мы хотим попробовать запечатлеть некоторые из этих геополитических проблем в нашей местной экономике", – рассказал Мнангагва в комментарии.

Сейчас доллары используются для оплаты почти всего в стране: от еды до топлива, лекарства и платы за дорогу. В этом году работники, в частности, учителя и банковские работники, требовали зарплату в долларах США для покрытия расходов на жизнь, привязанных к иностранной валюте.

Теперь граждане должны будут платить в местной валюте за оформление паспортов, ввозную пошлину и налоги. Местная валюта официально торгуется по 159,34 за доллар США и в текущем году потеряла треть своей стоимости, на черном рынке он продается по 400 за доллар США.

"Западные государства встретились с Путиным, требующим оплаты за газ и нефть в рублях", – говорил ранее Мнангагва. "Итак, сейчас мы говорим нашим промышленникам, всем этим крупным компаниям, что любой инвестор, который придет сюда, должен покупать за зимбабвийский доллар".

Южноафриканская страна ранее пыталась укрепить свою валюту после того, как в 2019 году отказалась от использования доллара США в пользу зимбабвийского доллара, но этого не удалось сделать из-за сопротивления исполнительной ветви власти.

Напоминаем:

Президент РФ Владимир Путин в марте приказал перевести оплату за газ в рубли для стран, включенных в список "недружественных", то есть наложивших санкции на агрессора за вторжение в Украину.