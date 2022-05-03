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Вкладчики получили 3,3 миллиарда от первого погашения по военным облигациям – НБУ

Вторник, 3 мая 2022, 11:50 - Алексей Павлыш

Около 1 тыс юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Часть этих средств повторно вложена в новые военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины, свидетельствуют данные депозитария НБУ, который по распоряжению Министерства финансов погасил ОВГЗ и произвел выплату суммы погашения и доходов по облигациям.

"С начала полномасштабного нападения россии на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долл США и 176,5 млн евро.

Крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков – первичных дилеров. В то же время на прошлой неделе еще 2,7 тыс граждан и представителей бизнеса присоединились к покупке военных ОВГЗ, так что количество вкладчиков среди них выросло до 11,8 тыс", - говорится в сообщении.

Учитывая апрельское погашение военных ОВГЗ, объем вложений украинских граждан и бизнеса в соответствующие ценные бумаги на 2 мая 2022 года составляет около 3,5 млрд грн, 38,3 млн долл США и 25,4 млн евро, а нерезидентов – более 66 млн грн.

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ОВГЗ Минфин НБУ
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