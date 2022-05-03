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Регулятор ТВ хочет быстро лишать лицензий компании, сотрудничающих с оккупантами

Вторник, 3 мая 2022, 09:19 - Cергей Мельник
 
Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает украинский парламент предоставить ему полномочия аннулировать лицензии компаний, сотрудничающих с российскими оккупантами по собственному желанию, с проведением упрощенной процедуры проверки.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Настаиваем и обращаемся к парламенту с тем, что особенно в военное время регулятор нуждается в новых механизмах, которые позволят быстро реагировать на сложившиеся ситуации. В частности, необходимо предоставить возможность Национальному совету аннулировать лицензии компаний-коллаборантов по собственному решению с проведением упрощенной процедуры проверки", – говорится в сообщении.

Регулятор уже обращался с этим вопросом к законодателям и надеется, что Верховная Рада безотлагательно примет соответствующий законопроект, который уже согласован специальной рабочей группой и передан на рассмотрение.

Экономическая правда

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телевидения Верховная рада
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