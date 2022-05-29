НБУ продал на этой неделе рекордное с начала войны количество валюты

Объем продажи валюты Национальным банком в четвертую неделю мая стал рекордным с начала войны – 1,43 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

Неделей ранее Нацбанк продал 650,4 млн долларов.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 7,5 млн. долларов, как и на прошлой неделе.

С 21 мая регулятор отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их картам за пределами страны.

Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривни плюс 10% или 32,18 грн за доллар. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Кроме того, Нацбанк снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за границей – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В результате многие держатели гривневых карт за рубежом в ожидании значительного роста курса увеличили операции по конвертации гривни.

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке 1,81 млрд. долларов и 110,97 млн. евро, а продал 8,56 млрд. долларов и 1,79 млрд. евро.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2022 года составляли 26,94 млрд долларов, что на 4% меньше, чем на начало марта (28,11 млрд долларов).

Экономическая правда