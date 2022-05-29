Ученые говорят, что погода в Украине способствует урожаю

Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Осадки в течение последнего месяца существенно пополнили запасы влаги в почве на посевах озимых и яровых культур, что улучшило общее состояние посевов.

Об этом сообщает Минагрополитики со ссылкой на Национальную академию аграрных наук.

"Осадки, которые наблюдались в течение последнего месяца, существенно пополнили запасы влаги в почве на посевах озимых и яровых культур, что улучшило рост и развитие растений и общее состояние посевов", – говорится в сообщении.

На 20 мая запасы продуктивной влаги под озимыми культурами в пахотном слое почвы на значительной территории Украины были оптимальными. Увлажнение метрового слоя почвы под озимыми культурами на преобладающей части площадей оставалось оптимальным или удовлетворительным.

Подчеркивается, что под ранними яровыми зерновыми культурами увлажнение пахотного слоя почвы на многих площадях западных, северных, отдельных площадях Винницкой, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей было на достаточном и оптимальном уровнях. На остальных площадях – удовлетворительным.

По результатам мониторинга, проведенного учеными ННЦ "Институт земледелия НААН", состояние озимых посевов пшеницы, тритикале, ржи, ячменя, рапса пока хорошее или преимущественно хорошее. Состояние яровых посевов ячменя, пшеницы и овса также хорошее.

Вместе с тем, как подчеркивают исследователи, сложившиеся запасы влаги в почве способствовали большему развитию сорных растений и болезней на полях. Поэтому сейчас особое внимание рекомендовано уделить фитосанитарному состоянию посевов.

Экономическая правда