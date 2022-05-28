Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
Суббота, 28 мая 2022, 19:57 -
601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.
Об этом сообщает Минэкономики.
А 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины. Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки.
Самыми популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.
Напоминаем:
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия, доступной по ссылке https://auction.e-tender.ua/#/register