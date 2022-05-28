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Укр / Рус

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место

Суббота, 28 мая 2022, 19:57 - Илья Колдомасов

601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает Минэкономики.

А 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины. Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки.

Самыми популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.

Напоминаем:

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия, доступной по ссылке https://auction.e-tender.ua/#/register 

Экономическая правда
Укр / Рус
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