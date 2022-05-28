Из-за российского вторжения в Луганской области остановились почти 3 500 предприятий
Суббота, 28 мая 2022, 18:01 -
Из-за российского вторжения в Луганской области остановились 3 408 предприятий, в том числе 479 – промышленных.
Об этом в Телеграмме сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, ущерб составляет более 3 миллиардов гривен.
"Впрочем, государство делает все возможное, чтобы помочь бизнесу Луганщины восстановиться.
Десятки предприятий воспользовались программой релокации и уже переместили мощности в другие регионы. Сохранили трудовые коллективы и набирают людей еще", - сказал Гайдай.