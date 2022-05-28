Суд арестовал 23 миллиона принадлежащей Роснефти компании
Суббота, 28 мая 2022, 16:40
Суд наложил арест почти на 23 миллиона, которые находятся на счету банковского учреждения и принадлежат компании, созданной Роснефтью.
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
По сообщению следствия, установлены обстоятельства финансирования вооруженной агрессии РФ против Украины, бенефициарами предприятия, находящегося на территории нашего государства.
С целью предотвращения возможного использования этих денежных средств в ущерб украинскому народу по ходатайству стороны обвинения судом на них наложен арест.