Все разделы
Укр / Рус

Wella прекратила поставки в РФ

Суббота, 28 мая 2022, 16:08

Производитель профессиональной косметики из Германии Wella прекращает поставки в Россию. 

Об этом пишет Коммерсант.

"Салоны красоты активно пользовались ее продукцией: на средства для окрашивания волос Wella приходилось до 40% рынка. Теперь у бьюти-индустрии могут возникнуть проблемы из-за перехода на бренды других производителей", - отмечает издание. 

К тому же салоны не исключают, что и остальные зарубежные компании могут прекратить поставки. Российский Минпромторг сообщил, что продукция Wella подпадает под действие так называемого механизма параллельного импорта, который по сути является контрафактом.

Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте