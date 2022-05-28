Wella прекратила поставки в РФ

Производитель профессиональной косметики из Германии Wella прекращает поставки в Россию.

Об этом пишет Коммерсант.

"Салоны красоты активно пользовались ее продукцией: на средства для окрашивания волос Wella приходилось до 40% рынка. Теперь у бьюти-индустрии могут возникнуть проблемы из-за перехода на бренды других производителей", - отмечает издание.

К тому же салоны не исключают, что и остальные зарубежные компании могут прекратить поставки. Российский Минпромторг сообщил, что продукция Wella подпадает под действие так называемого механизма параллельного импорта, который по сути является контрафактом.