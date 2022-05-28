Остановлена работа Славянской ТЭС
Суббота, 28 мая 2022, 15:07 -
С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей принято решение об остановке работы Славянской ТЭС.
Об этом сообщило Донбассэнерго.
Там отметили, что в течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где территориально расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск.
Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.