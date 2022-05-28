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"Нафтогаз" приобрел семь бронированных Land Cruiser на почти миллион евро

Суббота, 28 мая 2022, 14:38 - экономическая правда
 
ФОТО эП

Дочерняя компания "Нафтогаза", "Нафтогазбезопасность", 11 апреля договорилась о закупке семи бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 суммарной стоимостью 950 тысяч евро – в компании объяснили, зачем.

Об этом говорится в контракте купли-продажи и приложении к нему, которые есть в распоряжении редакции.

Так, 11 апреля "Нафтогазбезопасность" и швейцарская дочерняя компания НАКа "Naftogaz Trading Europe AG" (Швейцария) заключили соглашение о закупке семи бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 суммарной стоимостью свыше 950 тысяч евро. Согласно условиям контракта, поставить внедорожники должны были до 17 апреля.

В Нафтогазе на запрос ЭП подтвердили, что закупка была произведена, информация о ней "обнародована в соответствии с установленными в Группе Нафтогаз процедурами". Там объясняют, что "Нафтогазбезопасность" обеспечивает охрану объектов учредителя компании (т.е. правительства), юридических лиц Группы Нафтогаз и других объектов нефтегазового комплекса, и потому нуждались в бронированной технике.

Во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов. Для сохранения жизни и здоровья работников, а также обеспечения устойчивой работы нефтегазовой системы, выполнения непосредственных уставных задач и возникла необходимость в приобретении специальной техники", – заявили в "Нефтегазбезопасности".

Там говорят, что использование этих внедорожников существенно уменьшит риски для сотрудников ГП "Нафтогазбезопасность".

Нафтогаз
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